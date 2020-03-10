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توك شو

زينة: تامر حسني أخويا وبنفهم بعض من نظرة واحدة.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:38 م
زينة وتامر حسني
زينة وتامر حسني
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هاني حسين
قالت الفنانة زينة، إن الفنان تامر حسني صديق لي، مضيفة:"  أخويا وعشرة عمر وفاهمين بعض من نظرة واحدة ونكون متفاهمين في الأعمال الفنية التي شاركنا فيها".

وأضافت زينة في حوارها في برنامج " صباحك مصري " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :"  نختلف كثيرا أنا وتامر حسني ولكن تامر اخويا ولما بحتاجله بلاقيه ".

وتابعت زينة:"  تم تكريمي في الكثير من المهرجانات وحصلت على أكثر من 25 تكريم".

ولفتت زينة:"  لم أشارك في أدوار شر كثيرة، وأحب المشاركة في الأعمال الدرامية في رمضان كي أقوم بتقديم أعمال درامية هادفة  لصالح الجمهور".

وأكملت زينة:":  السينما تكون تاريخ لأي  فنان ولكن الأعمال الدرامية والمسلسلات لا تكون تاريخ لأي فنان، وأحب السينما بشكل أكبر والعمل في المسلسلات مرهق ومتعب"
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