زينة: تامر حسني أخويا وبنفهم بعض من نظرة واحدة.. فيديو

قالت الفنانة زينة ، إن الفنان تامر حسني صديق لي، مضيفة:" أخويا وعشرة عمر وفاهمين بعض من نظرة واحدة ونكون متفاهمين في الأعمال الفنية التي شاركنا فيها".





وأضافت زينة في حوارها في برنامج " صباحك مصري " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" نختلف كثيرا أنا وتامر حسني ولكن تامر اخويا ولما بحتاجله بلاقيه ".





وتابعت زينة:" تم تكريمي في الكثير من المهرجانات وحصلت على أكثر من 25 تكريم".





ولفتت زينة:" لم أشارك في أدوار شر كثيرة، وأحب المشاركة في الأعمال الدرامية في رمضان كي أقوم بتقديم أعمال درامية هادفة لصالح الجمهور".





وأكملت زينة:": السينما تكون تاريخ لأي فنان ولكن الأعمال الدرامية والمسلسلات لا تكون تاريخ لأي فنان، وأحب السينما بشكل أكبر والعمل في المسلسلات مرهق ومتعب"