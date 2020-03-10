ساندي في ندوة صدى البلد: أنا رقم واحد في حفلات الجامعات.. وأقوى سوشيال ميديا مع الهضبة وتامر حسني

هذا ردي على اتهامي بمهاجمة الرجال بـ«الرجالة ماتت فى الحرب».. ولا أخشى العمل مع الشعراء والملحنين الجدد





لم يلتف أحد لأعمالي خلال الـ3 سنوات الماضية.. وهذا موقفي من التمثيل





حلت المطربة ساندي ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، واحتفلت بألبومها الجديد اتنين فى واحدة، وتحدثت عن كواليس الألبوم، وتفاصيل فيلمها الغنائي الكبير، كما تطرقت للحديث عما تعرضت له خلال الـ 3 سنوات الماضية، وسبب تأخر صدور الألبوم لهذا الوقت.





بدأت حديثها عن كليب "على خشبة المسرح" والذي تحكي من خلاله ما مرت به من ظروف خلال الفترة الماضية.





وقالت إن فكرة الأغنية إنها لم تعد تستمع لرأى الناس، موضحة أن الشاعر أسامة محرز ذكرها جيدا ورأى أنها شخص برئ تعرض للاستغلال في حياته، لذلك اعطى للاغنية احساسها المطلوب.





وتابعت أنها لا تتذكر خلال ال٣ سنوات الماضية سوى أنها طرحت عددا من الأعمال لم يسمعها أحد، وقدمت مجموعة من الأغاني والألبومات لم يلتفت لها أحد.

وأكدت ساندي، أن الظروف التي مرت بها على مدار السنوات الماضية وعدم اهتمام أحد بأعمالها لم يكن سوء حظ.





وقالت على مدار الثلاث سنوات الماضية لم يأخذ أحد مكاني، فأنا ما زلت رقم واحد في حفلات الجامعات، رغم أن أعمالي قليلة، وأنا الأكثر جماهيرية بالنسبة للشباب المراهقين.





وتابعت أن ما حدث لها أنها فقدت كل الدعم للتسويق الخاص بها ولكنها الآن عادت لتهتم بنفسها، وأكدت أن صفحتها كانت من أقوى صفحات السوشيال ميديا هي والهضبة وتامر حسني، وستعود إلى ذلك.





وأكدت الفنانة ساندي أنها لا تخشى التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، بل إنها تحب فتح الأبواب لهم وإعطائهم الفرصة كي يقدموا فنهم بشكل جيد، وتابعت: "مش بهتم مين اللي بيعمل الأغاني، في النهاية هما فنانين وعملوا حاجة عجبتني، وزي ما عجبتني هتعجب بعض من الناس وأنا بعرف اختار أغاني كويس ومش بخاف خالص".





وأضافت: "أول لحن قدمه بلال سرور كان معايا في "أول مرة اتجرأ" وعمل نجاح، وبعدها عملنا نجاح أكبر في "حلوة جدا"، وسميرة سعيد كلمته بسبب ألبومي وقالتلي: أنا كلمتك بسبب ألبوم "حلوة جدا" لأني حسيت إنه مميز وإنك بتقدمي شيء مختلف وعجبوني الأولاد".





وأشارت "أنا بكون مبسوطة إني أبقى سباقة وأقدم حد جديد للناس دي حاجة بتضيفلي، وبلال سرور دلوقتي أغانيه مكسرة الدنيا آخرهم عمرو دياب".





وأبدت الفنانة ساندي رأيها فى الفنان محمود العسيلي، وقالت خلال استضافتها بندوة بموقع «صدى البلد»، أنا أحب العسيلي والمزيكا التى يقدمها، ولكن شخصيا محتاج يتظبط".





مشيرة إلى أنها لاتعيب فى شخصة، وإنما هذا تعليقها عليه، وأوضحت أنه ناجح ومطلوب فى الحفلات وذكى وتحترمه لأنه يبحث عن شكل جديد خاص به.





كما أوضحت "ساندي" أسباب عملها انفولو للفنان محمد رمضان، وقالت انه ليس المطرب الوحيد الذي ألغت متابعته، موضحة أن لا أحد بارك لها على الألبوم الجديد، وقالت:"محدش خد باله أن نزلت البوم"، مشيرة إلى أنها كانت تعطي لبعضهم نصائح وتساعدهم وعلى الرغم من هذا تجاهلوها".





وردت الفنانة ساندي على اتهام البعض لها بمهاجمة الرجالة بسبب أغنيتها "الرجالة ماتت فى الحرب" التى طرحتها ضمن ألبوم "اتنين فى واحدة".





وقالت "ساندي" خلال ندوتها بموقع «صدى البلد»: "قصدت أن أقدم الأغنية بشكل كوميدي، ولمست فكرتها فى حياتي، لأن هناك نسبة كبيرة من الرجال وصوليون، ويأخذ الست على أنها مرحلة فى حياته.





وتابعت: "كون الرجال يستغلون النساء يدفع إلى قضايا الخلع"، مشيرة إلى أن الرجال لا يريدون أن يدفعوا حقوق النساء بعد الطلاق، وأكدت أنها هاجمت هذه النوعية فى أغنيتها وأكدت: "الرجالة ماتت فى الحرب".





وعلقت على كون أغنيتها "شوفته ومكلمنيش" كانت في بادئ الأمر معروضة على الفنان حماقي، حيث قامت بكتابة الكلمات وتلحين الأغنية لكي يغنيها من ثم انتهى الأمر أن تقوم هي بغنائها، وتم تغير الكلام ليلائمها.

وقالت ساندي، أثناء تواجدها في ندوة "صدى البلد": الأغنية كان اسمها "سيبته ومكلمنيش" أما عرضناها على حماقي، لكن لما جيت أغنيها أنا قولت للشاعر محمد رفاعي، أنا مش هعرف أغير الكلام أنا لما بكتب على حاجة لحنتها مش بعرف أغير كلامها بعد كدة".





وأضافت أنها ليست الوحيدة التي اعتمدت من قبل على المراجع الأجنبية في أعمالها الفنية، بل إن الجميع يفعل ذلك، وبقيت حرامية الميديا تقريبا من غير ما نسرق ولا أعمل حاجة".





وتابعت: "أنا كان كلامي واضح وصريح في كليب عايزة اقولك انا كنت طالعة نيرد وانسبايرد بتيلور سويفت وكاتي بيري وصورهم متعلقة على الحيطة في الكليب ومحدش خد باله أصلا واتهموني بالسرقة".





وأوضحت: "يمكن حصل خير كان فيها شبه فعلا من افينسيس وكلنا بنشتغل بمراجع .. كل المخرجين عشان ميبقاش الموضوع لابسني أنا بس .. كل الناس بتعمل كدة إلا إذا كانوا هيعملوا حاجة من البداية لها علاقة بالثقافة بتاعتنا، وبطلت أعمل كدة اصلا بقيت بعمل كل حاجة بنفسي .. مش لازم آخد الحاجة نسخة ممكن بس آخد فكرة".





وأكدت ساندي، أنها لن تتجه لإنتاج أفلام سينمائية مرة أخرى، بعد إنتاج فيلم "خطة چيمي"، حيث إن مجال الإنتاج يحتاج إلى العديد من الحسابات الأخرى.





وقالت ساندي، أثناء ندوتها في موقع "صدى البلد": "أنا بعرف اكتب قصص وكتبت قصة فيلم خطة چيمي وكانت مستوحاة من عمل أجنبي لاني كنت عايزة ابين للناس فكرة انهم بيهتموا بالشكل الخارجي مع ان الشخصية دي مكنش يطاق أن يتعاش معاها ثانية".

وبسؤالها عن الإنتاج قالت ساندي: "معتقدش أني هنتج فيلم تاني لاني بعد فيلم خطة چيمي اتقلبت كتير أوي لكني أكيد همثل تاني بس حاسة أني محتاجة أذاكر كتير أوي مش عايزه يتقال ساندي اللي بتغني بقت تمثل وخلاص".





وعن تجربة فيلم "عيش حياتك" قالت ساندي: "الفيلم لم يتوفر له أي حاجة بس اتصرف عليه كويس لكن متعملوش أي دعاية وده راجع لقلة خبرة الإنتاج بس كان غصب عن المنتج فهو شخص محترم جدًا".





وأضافت: "كنت أتمنى أن وزارة السياحة تدعم الفيلم لكن محصلش أي اتصال من الأساس بين شركة الإنتاج والوزارة عشان كده لا يمكن توجيه اللوم لهم .. لكن أنا مبسوطة اني شاركت فيه لانه بيدعم البلد وانا دارسة سياحة و عارفة قد ايه السياحة بتفرق معانا".