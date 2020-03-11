برلماني يطالب بردم الترع بسبب الفيروسات والأوبئة

طالب النائب محمد تمراز عضو لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، بوضع استراتيجية متطورة لتحسين الوضع البيئي للمسطحات المائية (الترع) داخل القرى التي تعتبر موطنًا للفيروسات و التلوث مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس الضار لأهل القرى و المناطق المجاورة .





وأضاف "تمراز" لـ"صدى البلد" أن وزارة الري تعتبر من الوزارات الفقيرة والمتعبة لكنها حتى هذه اللحظة لا تمارس عملها بشكل السليم فهناك العديد من القرى التي تعاني من مشاكل النفايات والتلوث بسبب الترع والصرف الصحي وهناك مدرسة "البسلقون" التي تقع أمام ترعه ملوثة وتتسبب في في أوبئة صحية للأطفال والحوادث بسبب وجود حفر فيا.





ناشد النائب الوزارة بتقنين مصاريفها المهدرة على مشاكل ليست ذات أهمية وترشيد الأعمال في القرى النائية والريفية التي تعاني من عجز في الصرف ومن التخلص من النفايات فيها و توزيع حاويات قمامة في شوارع هذه القرى لتقليل نسبة الرمي في المياه وتغطية الترع أو ردمها التي ستكون المنبع الأول وفي زيادة الفيروسات وانتشاره خصوصًا في هذا الوقت.