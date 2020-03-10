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محافظات

نائب محافظ الأقصر يتفقد معابد الكرنك والفنادق العائمة .. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:51 م
محمد عبد القادر خيري
محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر
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شمس يونس

قام محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر بجولة لمعابد الكرنك والأقصر وبعض الفنادق العائمة .


وذلك برفقة غادة شلبى نائب وزير السياحة وعبد الفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، حيث ألتقوا بالسائحين والعاملين بالقطاع السياحى ، مشيدين بالإقبال الكبير من السياح من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية.


كما حرصوا على تبادل الحديث مع السائحين لمعرفة ردود أفعالهم، حيث أكد السائحون أن مصر من أهم المقاصد السياحية لديهم، وأنهم مستمتعون تمامًا بالمزارات السياحية والطقس الرائع، مشيرين إلى تكرار زياراتهم المستقبلية لمصر.


وقالت نائب وزير السياحة أن مصر من أولى الدول التى دربت كوادرها الطبية فى الحجر الصحى وطورت معاملها فى الموانىء والمطارات لكشف اى أوبئة ومنعها من الدخول لمصر ،كما أننا نضع بعض المحاذير الصارمة حتى يتم التأكد من خلو القادمين لمصر من أى أوبئة أو أمراض وذلك لأستمتاعهم بفترة إقامتهم ولمواصلة رحلتهم بأمان.


ومن جانبه قال نائب محافظ الأقصر أن مديرية الصحة بالمحافظة أتخذت الأستعدادات لمواجهة أية أمراض أو أوبئة، كما قامت محافظة الأقصر ببعض الإجراءات والتدابير للوقاية من أية أمراض فى كل الإدارات التابعة لها مستعينة فى ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.


وكان قد استقبل اليوم الثلاثاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر غادة شلبى نائب وزير السياحة ، وعبد الفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.


نائب محافظ الأقصر يتفقد معابد الكرنك والفنادق العائمة .. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد معابد الكرنك والفنادق العائمة .. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد معابد الكرنك والفنادق العائمة .. صور
نائب محافظ الأقصر يتفقد معابد الكرنك والفنادق العائمة .. صور
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