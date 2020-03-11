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اقتصاد

البنك المركزي: تراجع السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك لـ159.12 مليار جنيه بنهاية 2019

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:14 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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تراجعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك بنهاية العام الماضي إلي 159.122 مليار جنيه بعد أن كانت 159.741 مليار جنيه في نوفمبر السابق له بفارق620 مليون جنيه، ومقارنة بـ 160.9 مليار جنيه في أكتوبر 2019 بتراجع بلغ 1.8 مليار جنيه.

 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إجمالي التزامات البنوك في مصر بلغت 223.982 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 196.201 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 181.8 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

 

ووصلت التزامات البنوك خارج مصر لـ 120.1مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 115.3 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 107.963 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

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