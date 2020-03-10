نائب رئيس المجلس البلدي بمكة يخضع للعزل المنزلي

يخضع نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة للعزل المنزلي حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجوده قبل نحو أسبوع بإحدى الدول الأربع عشرة التي أعلنت وزارة الصحة السعودية تدابير خاصة بها من جراء فيروس "كورونا" الجديد.





وتواصلت "سبق" مع نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الدكتور أحمد باز، الذي أكد خضوعه للعزل المنزلي بسبب وجوده في إحدى الدول العربية قبل نحو أسبوع، لافتًا إلى أن حالته الصحية طيبة – ولله الحمد -.





وأشاد نائب المجلس بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة من تدابير وقاية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.



