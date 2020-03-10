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أخبار العالم

نائب رئيس المجلس البلدي بمكة يخضع للعزل المنزلي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:05 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
يخضع نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة للعزل المنزلي حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجوده قبل نحو أسبوع بإحدى الدول الأربع عشرة التي أعلنت وزارة الصحة السعودية تدابير خاصة بها من جراء فيروس "كورونا" الجديد.

وتواصلت "سبق" مع نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الدكتور أحمد باز، الذي أكد خضوعه للعزل المنزلي بسبب وجوده في إحدى الدول العربية قبل نحو أسبوع، لافتًا إلى أن حالته الصحية طيبة – ولله الحمد -.

وأشاد نائب المجلس بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة من تدابير وقاية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولم يتمكن "باز" اليوم الثلاثاء من حضور الاجتماع الدوري للمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة؛ إذ لا يزال يقضي فترة العزل المنزلي حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية. 
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