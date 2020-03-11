AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتد عن مكاسبها الأولية وتغلق منخفضة بفعل الضبابية التي تحيط بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:59 ص
بورصة أوربية
بورصة أوربية
Advertisements
رويترز

 لم يستمر تعاف مبكر للأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء في ظل عدم وجود نهاية في الأفق لتفشي فيروس كورونا، إذ تٌقلق قفزة في عدد حالات الإصابة في أنحاء القارة المستثمرين الذين لم يستفيقوا بعد من صدمة أسعار النفط.

 

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.1 بالمئة، ليزداد انزلاقا في منطقة الهبوط بعد أن عانى يوم الاثنين أسوأ أيامه منذ الأزمة المالية في 2008.

 

وفاقم انهيار مفاجئ لأسعار النفط المخاوف من ركود بسبب تفشي الفيروس ودفع أسهم قطاع النفط والغاز إلى أسوأ هبوط لها على الإطلاق يوم الاثنين.

 

كما تنامت الضبابية في الأسواق بفعل قفزة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس في السويد. 

وتخلت الأسهم الإيطالية عن مكاسب مبكرة لتغلق عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات. ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على إجراءات تنطوي على تكلفة بحوالي عشرة مليارات يورو (11.35 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الفيروس.


وأغلقت الأسهم الألمانية منخفضة بأكثر من واحد بالمئة، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أكثر من 1100.

 

وارتفعت أسهم شركات الطيران بما بين 0.2 بالمئة و4.0 بالمئة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي، في خطوة لمنح شركات الطيران متنفس وسط الرياح المعاكسة لفيروس كورونا، إنه سيعلق العمل بقاعدة تلزم الناقلات بتشغيل أغلب خدماتها المقررة وإلا واجهت مصادرة تراخيص الهبوط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسواق الخليج تقتدي بخسائر الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا

أغلب أسواق الخليج الرئيسية تصعد وقطر الوطني يضغط على البورصة القطرية

أسهم بورصة ميلانو تبلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل مخاوف فيروس كورونا

فزع فيروس كورونا يمحو 474 مليار دولار من قيمة أسهم أوروبا

البنك المركزي: الأسبوع الماضي الأسوأ على مستوى عملات الأسواق الناشئة

نزول أغلب أسواق الشرق الأوسط مع تواصل مخاوف الفيروس

ترشيحاتنا

هل ينتهي كورونا في الصيف ؟.. تفاصيل مرعبة.. فيديو

إيقاف جمال سلامي مدرب الرجاء قبل مباراة الزمالك

مفاجأة برشلونة السبب الرئيسي في إصابة ديمبلي

وزيرة الصحة: مصر تطبق إجراءات قاسية بسبب فيروس كورونا لم تحدث في العالم كله.. فيديو

خوفا من كورونا.. طبيب يحرج وائل الإبراشي على الهواء ويرفض مصافحته

غير مسبوقة.. الأرصاد تكشف حالة طقس يومي الخميس والجمعة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها