فشلت معها كل السبل.. مصرف أبو شيخة بالمنوفية.. مأساة تبحث عن حل

تنظر إليه للوهلة الأولى تشعر وكأنك أمام مقلب قمامة عمومي، تدقق النظر تكتشف أنه مصرف مياه الغرض منه خدمة الزراعة تملأه النفايات والقمامة والحيوانات النافقة.. تلك هى مأساة أهالي قرية ميت أبو شيخة بمحافظة المنوفية مع مصرفها المائي الذي يمر بوسط القرية.





القرية التي يستغث أهلها من المصرف المائي، الذي تحول إلى مصدر عناء لجميع أهلها لما يعج به من عشوائية، ولما جعله ملاذا آمنا لجميع الحشرات والزواحف والتي بدأت تزحف من المصرف للدخول لمنازل الأهالي مما يهدد حياتهم فضلا عن انتشار الناموس والذباب بشكل مخيف مما يهدد الأطفال بانتقال الأمراض المعدية.





مأساة القرية كشفها «عامر. م»، أحد أبناء القرية قائلا: موضوع المصرف أصبح كابوس مفزع لكل أبناء القرية فعند دخولك للقرية أو الخروج منها لا بد أن تقع عيناك علي منظر مقزز كفيل بأن يغير يومك بالكامل للأسوأ، فالقمامة تطفو علي المياه بشكل مخيف والحيوانات النافقة تملأ رائحتها المكان ، فضلا عن أكوام الناموس والذباب التي تهاجمك بمجرد مرورك من جوار المصرف.





المشكلة ذاتها أكد عليها « جمال. ع» أحد أبناء القرية قائلا: «المصرف قنبلة موقوتة تهدد حياة جميع مواطني القرية وبالفعل بدأ خطر المصرف يظهر علي أهالي القرية فمعظم أطفال القرية يعانون من حساسية مفرطة بسبب هجوم الناموس والذباب عليهم أثناء جوارهم من جانب المصرف ، كما يعاني بقية الأطفال من حساسية علي الصدر بسبب الروائح الكريهة والنفايات التي تسببت في مشاكل صحية عديدة للأطفال».





المعاناة التي يسببها المصرف دفعت أهالي القرية للمطالبة بضرورة وضع حل لها، وهو ما أكد عليه الحاج «عبدالله. م» قائلا: لابد من وضع حد لهذا الخطر الذي يهدد حياة جميع مواطني القرية كما يهدد الجميع بالأمراض المزمنة والأوبئة المستعصية بسبب إلقاء الحيوانات النافقة به وتتحلل هذه الحيوانات في المياه فتصيب المنطقة بأكملها برائحة كريهة مما يساعد علي انتشار الناموس والذباب الذي ينقل الأمراض.



