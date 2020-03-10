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منوعات

خاص.. تفاصيل حياة المصريين في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حالة  من الذعر والقلق تنتاب " عبدالرحمن غازي" لأول مرة منذ  اقامته في إيطاليا منذ 20 عامًا، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل هائل ووصول  عدد المصابين إلى١١٣٧٤ حالة حتى الوقت الحالي، حيث تزايد عدد الإصابات في وتيرة متسارعة وغير مسبوقة في ايطاليا.


خاص.. تفاصيل حياة
الحظر التام شبيه بحظر التجوال هو الوضع الذي يشهده "عبد الرحمن" في شمال لإيطاليا وبالتحديد مدينة "بريشيا" أكثر المدن أنتشارًا لفيروس كورونا، حيث يلتزم الشاب العشريني منزله هو ووالده دون الخروج منه إلا في الضرورة القسوة، بحسب حديثه لموقع "صدى البلد".

تحاول الحكومة الإيطالية محاصرة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، من خلال الإغلاق الكامل للشوارع والمدن كما هو الأمر الواقع في مدينة ووهان الصينية مصدر تفشي فيروس كورونا التاجي.

خاص.. تفاصيل حياة
توقف الموظفون عن الذهاب إلى العمال و تجاه بعض المحلات التجارية إلى الغلق تجنبًا انتشار فيروس كورونا الوبائي هو الحال السائد في أغلب المدن الايطالية، وذلك بحسب وصف " عبد الرحمن" لـ" صدى البلد".

غلق المدارس منذ يوم 26 فبراير هو القرار الذي اتخذته السلطات الإيطالية فور بدء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا خوفا على صحة الطلاب بكافة المراحل الدراسية.

خاص.. تفاصيل حياة

منع دخول المستشفيات إلا في الحالات الطارئة هو أحد الإجراءات المطبقة في الوضع الحالي بأيطاليًا، حيث يذهب المسعفين إلى المريض ويقومون بنقله حتى لا ينشر الفيروس بين المواطنين في حال إصابته به.

سائح ألماني يقال انه هو السبب الرئيس وراء انتشار فيروس كورونا بإيطاليا، حسب ما قرأه واطلع عليه " عبد الرحمن" الذي نشأ فى ايطاليا منذ طفولته.

خلو الشوارع ومحطات القطارات من المارة  هو المشهد الرائج فى أغلب المدن الإيطالية، التي يعيش مواطنوها حالة من الذعر والخوف المستمر.

خاص.. تفاصيل حياة
يحاول عبد الرحمن تجنب الأختلاط بمن حوله لحماية نفسه من الفيروس وبائي، المتفشي في كافة أرجاء العالم، على أمل السيطرة عليه خلال الفترة القادمة.

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