خاص.. تفاصيل حياة المصريين في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا

حالة من الذعر والقلق تنتاب " عبدالرحمن غازي" لأول مرة منذ اقامته في إيطاليا منذ 20 عامًا، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل هائل ووصول عدد المصابين إلى١١٣٧٤ حالة حتى الوقت الحالي، حيث تزايد عدد الإصابات في وتيرة متسارعة وغير مسبوقة في ايطاليا.

الحظر التام شبيه بحظر التجوال هو الوضع الذي يشهده "عبد الرحمن" في شمال لإيطاليا وبالتحديد مدينة "بريشيا" أكثر المدن أنتشارًا لفيروس كورونا، حيث يلتزم الشاب العشريني منزله هو ووالده دون الخروج منه إلا في الضرورة القسوة، بحسب حديثه لموقع "صدى البلد".





تحاول الحكومة الإيطالية محاصرة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، من خلال الإغلاق الكامل للشوارع والمدن كما هو الأمر الواقع في مدينة ووهان الصينية مصدر تفشي فيروس كورونا التاجي.



