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الوزراء: الحبس 5 سنوات وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه لمروجي الشائعات.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:44 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشائعات تمثل عبئا على المواطن الذي يوضع في حالة قلق وترقب وخوف بسبب كثرة الشائعات السلبية حول انتشار فيروس كورونا .

وأضاف سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الشائعات تضع عبئا على الدولة في متابعة تلك الشائعات ثم نفيها".

وتابع نادر سعد:"  لابد من التحرك السريع لمواجهة الشائعات ولدينا منظومة قوانين تسمح لنا باتخاذ إجراءات رادعة ضد مروجي الشائعات  ومنها مادة 188 من قانون العقوبات بها عقوبة لمروجي الشائعات تصل للحبس لمدة عام وغرامة مالية ".

وأكمل سعد:" عقوبة أخرى في قانون المنظم لجرائم الإنترنت تصل للحبس 5 سنوات وغرامات مالية تصل لـ 300 الف جنيه في ترويج معلومات كاذبة".

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