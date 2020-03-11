AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: إلقاء النفايات في الماء يتسبب في انتشار كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي
قال حسن عمر حسنين عضو لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل جاهدة في إصلاح التلوث الناتج عن إلقاء النفايات في الترع  وزيادة وعي الأهالي لعدم استمرار هذه الظاهرة خصوصًا في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا حيث إن رمي النفايات المستعملة في الماء يساعد على انتشاره.

وأضاف "حسنين"، في تصريح خاص، أنه وفقًا للوائح فإن لجنة الري تشرف بشكل كامل على توصيل المياه للقرى  و الحرص على أخذ عينات منها وتحليلها للحرص على صحة المستخدم.

أشار النائب إلى أن مشكلة التلوث التي تعاني منها القرى بسبب الترع وغيرها جاءت بعد التوسع العمراني مما يدعى إلى وجود تعاون بين وزارتي الري والزراعة والتنمية المحلية في وضع حلول لعدم تفشي الأمراض وزيادة الأوبئة التي تهدد حياة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية.. عادة يومية تحميك من الإصابة بـ كورونا أو أي فيروس معدي

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس بسبب فيروس كورونا.. وصندوق مصر السيادي ليس بابا خلفيا لخصخصة أصول الدولة.. ولن نحرم الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم

قضايا المحكمة التأديبية تشعل الرأي العام.. مجازاة مسئولين بـ الأعلى للآثار أتلفوا خريطة عمرها 106 أعوام.. مجلس الدولة يلغي معاقبة جراح قلب بريء من تركيب صمام بالمخالفة

بيل جيتس يحذر من انتشار فيروس كورونا ويصفه بـ وباء القرن

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطمئن المواطنين بشأن مياه النيل.. نظام تميم يترك شعبه يواجه كورونا .. أسباب خطورة الفيروس القاتل..استغلال هذه القطاعات يوفر 300 مليار جنيه

لقاح الحمى ومواجهة كورونا أبرزها.. 6 تجارب تثبت نجاح السعودية في التعامل مع الأوبئة

ترشيحاتنا

برسالة غامضة | رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا وإيمان العاصي ترد

محمد عادل حكماً لـ مباراة الأهلي وسموحة.. وخالد جمال للـ VAR

أكرم محمود البزاوي ساخرًا: عارف إن أبويا شغال ممثل لكن مابشفوش

إجراء عاجل من أرامكو بعد تداول صورة عامل يرتدي عبوة تعقيم

الأهلي يواصل رحلة تأكيد صدارة الدوري أمام سموحة على استاد القاهرة

شقيق نجمي الأهلي والزمالك: «دي بروين» يبهرني بين نجوم العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة