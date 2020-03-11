برلماني: إلقاء النفايات في الماء يتسبب في انتشار كورونا

قال حسن عمر حسنين عضو لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل جاهدة في إصلاح التلوث الناتج عن إلقاء النفايات في الترع وزيادة وعي الأهالي لعدم استمرار هذه الظاهرة خصوصًا في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا حيث إن رمي النفايات المستعملة في الماء يساعد على انتشاره .





وأضاف "حسنين"، في تصريح خاص، أنه وفقًا للوائح فإن لجنة الري تشرف بشكل كامل على توصيل المياه للقرى و الحرص على أخذ عينات منها وتحليلها للحرص على صحة المستخدم.





أشار النائب إلى أن مشكلة التلوث التي تعاني منها القرى بسبب الترع وغيرها جاءت بعد التوسع العمراني مما يدعى إلى وجود تعاون بين وزارتي الري والزراعة والتنمية المحلية في وضع حلول لعدم تفشي الأمراض وزيادة الأوبئة التي تهدد حياة المواطنين.