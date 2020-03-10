شاهد.. وصول حافلة فالنسيا لملعب المستايا وسط إجراءات أمنية مشددة

وصلت حافلة فريق فالنسيا الإسباني لملعب المستايا وسط حراسة أمنية مشددة لمواجهة فريق أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وبالرغم من قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإقامة اللقاء في عدم حضور جماهير إلا أن العشرات من جمهور الخفافيش قد قاموا بالوقوف الحافلة التي تقل الفريق لملعب المباراة لدعمهم بالرغم من الخسارة الثقيلة التي تعرضوا لها في ملعب السان سيرو.





يذكر أن فريق فالنسيا قد تلقى هزيمة ثقيلة جدا بنتيجة 4-1 أمام أتالانتا مما يضعف آماله بشكل كبير في التأهل للدور القادم من البطولة.





لحظة وصول حافلة فالنسيا واستقبال الجماهير لها. #UCL pic.twitter.com/QphPesQN2s

— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 10, 2020