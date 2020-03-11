7 معاهد وروضة يحصلون على شهادة الجودة والاعتماد بأسيوط الأزهرية

أعلن الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، اعتماد سبعة معاهد ابتدائية أزهرية وروضة أطفال، وحصولهم على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وتضم المعاهد المعتمدة كلًّا من: الشامية بساحل سليم، وعرب العوامر، وبني عليج بالفتح، وأبو بكر الصديق بالزاوية، ومنفلوط شرق، وأبو خرص بأبو تيج، والهدايا بأسيوط، إضافة إلى اعتماد روضة معهد البورة الابتدائي بإدارة أسيوط غرب.
وأكد "عبد الحافظ" أن المنطقة تسعى إلى زيادة عدد المعاهد المعتمدة من الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى توفير كل الإمكانيات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في النظام التعليمي داخل المعاهد التابعة للمنطقة.