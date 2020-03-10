AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير سابق يحذر من استخدام اللعاب في عد "الفلوس".. ومفاجأة عن انحسار كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:42 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، من استخدام "اللعاب" فى عد الأموال، مفجرا مفاجأة عن انحسار فيروس كورونا.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء،:"بعض الناس يقومون بقلب الفلوس ويضعون لعابهم في ورقة العملة، وهذه الطريقة تتسبب في انتشار الأمراض وفيروس كورونا، والبنوك تستعمل اسفنجة موضوعة أمامهم وتعد بها الأموال الورقية وهذا أمر صحيح".
 
وتطرق وزير الصحة الأسبق في المداخلة، إلى حالات فيروس كورونا، قائلا :"الحالة الحادة من فيروس كورونا يكون فيها عطس وكحة بشكل مستمر غير ارتفاع درجة الحرارة والسعال".

وفجّر مفاجأة عن انحسار فيروس كورونا، قائلا:"الفيروسات تتصاعد وتثبت فترة وبعد ذلك تنزل مرة أخرى، وهو ما حدث اليوم وأتوقع انحسار المرض، وعلينا اتباع الأساليب الصحية السليمة، وتفادي كل هذه الطرق التي يمكن من خلالها انتشار فيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

بعد انتشار كورونا.. شاهد رد فعل المصريين في الشارع لما حد يعطس.. فيديو

اعرف الصح.. حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة

شاهد.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا.. أسئلة وإجابات

تاج الدين: ليس هناك من يستطيع إخفاء خبر انتشار فيروس كورونا.. فيديو

سخونة وكحة وزرقة.. وزير الصحة الأسبق ينصح بزيارة الطبيب بسبب هذه الأعراض.. فيديو

ترشيحاتنا

حمرة يا قوطة.. سر إطلاق لقب «المجنونة» على الطماطم

هل ارتبط مطرب أغنية عود البطل بالراقصة جوهرة ؟

هل يجب الجهر في الصلاة الجهرية إذا كنت منفردا؟ .. أمين الفتوى يجيب

يحتاج لـ حقن بـ 10 آلاف دولار شهريا.. إعلان تفاصيل وسبب مرض مؤمن زكريا الغامض

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

«الأغا» لص.. أردوغان يسرق 25 مليار دولار من البنك المركزي الليبي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم