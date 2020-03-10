وزير سابق يحذر من استخدام اللعاب في عد "الفلوس".. ومفاجأة عن انحسار كورونا.. فيديو

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، من استخدام "اللعاب" فى عد الأموال، مفجرا مفاجأة عن انحسار فيروس كورونا.





وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء،:"بعض الناس يقومون بقلب الفلوس ويضعون لعابهم في ورقة العملة، وهذه الطريقة تتسبب في انتشار الأمراض وفيروس كورونا، والبنوك تستعمل اسفنجة موضوعة أمامهم وتعد بها الأموال الورقية وهذا أمر صحيح".

وتطرق وزير الصحة الأسبق في المداخلة، إلى حالات فيروس كورونا، قائلا :"الحالة الحادة من فيروس كورونا يكون فيها عطس وكحة بشكل مستمر غير ارتفاع درجة الحرارة والسعال".





وفجّر مفاجأة عن انحسار فيروس كورونا، قائلا:"الفيروسات تتصاعد وتثبت فترة وبعد ذلك تنزل مرة أخرى، وهو ما حدث اليوم وأتوقع انحسار المرض، وعلينا اتباع الأساليب الصحية السليمة، وتفادي كل هذه الطرق التي يمكن من خلالها انتشار فيروس كورونا".



