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سيارات

لو تعرضت لحادث مروري.. تعرف على الإجراءات الصحيحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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كريم عاطف

إذا تعرضت لحادث مروري أو كنت طرفًا فيه ، عليك باتخاذ بعض الأمور الضرورية للحفاظ على سلامتك انت ومن معك لكى تتعامل مع الأمر الواقع بأسلوب أفضل يتيح لك الحصول على جميع حقوقك القانونية .


وخلال السطور القادمة نوضح لك ثلاثة امور يجب اتباعها فى حال التعرض لحادث مرورى .

أولا:  تأكد من سلامة الجميع

تأكد من عدم إصابة أحد في السيارة، ثم تأكد من سلامة الركاب في السيارة الأخرى ، أو إذا لزم الأمر ، تأكد من سلامة المارة أيضًا وفي حالة وجود إصابات او التعرض لحادث  اتصل على الفور بالخط الساخن لحوادث الطرق "01221110000".


ثانيا : الحفاظ على هدوئك أنت ومن حولك

في حالة كان الخروج من السيارة غير آمن، يجب عليك البقاء جالسًا وعدم نزع حزام الأمان وتشغيل إشارات التحذير، ثم الاتصال بأحد الاقارب او الاصدقاء للمساعدة،  و الاتصال بشرطة المرور وانتظار وصول المساعدة. وإذا كان الحادث المروري بسيطا، قم بإطفاء محرك سيارتك وضع إشارات مرورية تحذيرية على شكل مخروط أو أضواء تنبيهية أو مثلثات التحذير إذا كان ذلك ممكنًا.


ثالثا : لا تغادر موقع الحادث

إذا حدثت تلفيات بالسيارة او اصابة احد طرفى الحادث، عليك عدم مغادرة موقع الحادث ، لأنه فى حالة مغادرة المكان قد يسبب انتهاكات لحقوقك أو غرامات إضافية.

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