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برلمان

ندوة حول تطوير ماسبيرو في حزب التجمع.. اليوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصى
أعلن حزب التجمع، عن عقد منتدى خالد محيى الدين، اليوم، الأربعاء، الموافق 11 مارس 2020 ، ضمن الندوة الثامنة عشرة من سلسلة ندواته تحت عنوان: "تطوير ماسبيرو .. تليفزيون الدولة إلى أين".

ويتحدث في الندوة الإعلامي د. جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام ، د. هالة أبو علم وكيل وزارة الإعلام وكبير مذيعي التليفزيون المصري ، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للثقافة . 

ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني منسق عام المنتدى ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي المصريين والعرب .
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