ندوة حول تطوير ماسبيرو في حزب التجمع.. اليوم

أعلن حزب التجمع، عن عقد منتدى خالد محيى الدين، اليوم، الأربعاء، الموافق 11 مارس 2020 ، ضمن الندوة الثامنة عشرة من سلسلة ندواته تحت عنوان: " تطوير ماسبيرو .. تليفزيون الدولة إلى أين".





ويتحدث في الندوة الإعلامي د. جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام ، د. هالة أبو علم وكيل وزارة الإعلام وكبير مذيعي التليفزيون المصري ، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للثقافة .





ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني منسق عام المنتدى ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي المصريين والعرب .