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"الشباب والرياضة" تكشف تفاصيل قرار تعليق جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:30 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب الرياضة أن البيان الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة كان واضحا للجميع. مؤكدا أنه يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بتعليق كافة الفعاليات وعدم التواجد بأماكن التجمعات وفقا للخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر حزمة من القرارات أهمها استمرار الأحداث والفعاليات الرياضية بدون جمهور في كل الألعاب الرياضية المختلفة .

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن البعض فسر بيان وزارة الشباب والرياضة بشكل خاطئ حتى يثير  شائعات تضر بالوطن، مؤكدا أن  القرار واضح وهو إقامة جميع الفعاليات ولكن بدون جماهير. 

وأشار فوزي الى أن الوزارة أعلنت عن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهى أنه اذا كان هناك ضرر سيتم وقفها ويتم التنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية فى هذا الشأن.

وقال إن الدولة  تدعم جميع الاتحادات الرياضية والأفريقية وهناك تنسيق يتم بين الاتحادين المصري والأفريقي ووزارة الشباب والرياضة وسيكون هناك قرارات ستصدر في صالح الرياضة المصرية. 
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