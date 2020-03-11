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بين الناس

أين الرقم السرى.. هبة تستغيث من عدم تفعيل بطاقة التموين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاثت المواطنة هبة مصطفى عبد القادر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل الرقم السرى للبطاقة التموينية الخاصة بها التى تحمل رقم 101100524696 ورقم قومى 28412150101222، حتى تتمكن من صرف المقررات التموينية لأفراد الأسرة.


وأكدت أنها تطالب بإعادة إرسال الرقم السرى لبطاقة التموين حتى يتمكن أفراد الأسرة كلها من الحصول على هذا الدعم، خاصة أنهم يستحقونه.

 

وطالبت المسئولين فى التموين بإرسال الرقم السرى لبطاقة التموين لصرف المستحقات التموينية.


للتواصل مع الشاكية 01159534635.

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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