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مرأة

بـ 5 جنيهات.. حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:01 ص
تبيض الاسنان
تبيض الاسنان
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفة سريعة لتبيض الأسنان خاصة أن أول ما يميز أسنانك هو بيضها إليك وصفات سريعة لتبيض الأسنان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات.

وصفة التوست والعسل
المكونات:

قطعة من التوست المحروق
ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير والاستخدام:

اطحني قطعة التوست ثم خذي ملعقة كبيرة وامزجيها مع العسل واستخدمي المزيج على فرشاة الأسنان الخاصة بك وفرشي أسنانك جيدًا وفرشي أسنانك بالمزيج مرة يوميًا لمدة 3 أيام بهذه الوصفة السحرية لتبييض الأسنان.


وصفة صودا الخبز والأناناس 

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز 
ملعقتين صغيرتين من الماء 
ملعقة من مبشور الأناناس 

طريقة تحضير الوصفة ..

امزجي المكونات جيدا وقومى بتفريش الأسنان بها بواسطة الفرشاه لمدة 5 دقائق، وأتركي الخليط على أسنانك لدقائق، ثم اغسليها.

ويمكن تكرار الوصفة يوميا وستدهشين بالنتيجة لتلاحظي الفرق بعد مرات قليلة.


وصفة قشر الليمون وصودا الخبز

المكونات:
قشر ليمون
صودا الخبر
معجون أسنان

طريقة التحضير:
ضعى على فرشاة الأسنان كمية من المعجون والقليل من صودا الخبز وقشور الليمون بعد طحنه، وقومى بفرك أسنانك جيدا لمدة دقيقتين وترك المكونات دقيقتين على أسنانك ثم شطفها بالماء ويمكنك تكرار ذلك مرة إلى مرتين أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.
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