بـ 5 جنيهات.. حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان

وصفة التوست والعسل



المكونات:

قطعة من التوست المحروق

ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير والاستخدام:

اطحني قطعة التوست ثم خذي ملعقة كبيرة وامزجيها مع العسل واستخدمي المزيج على فرشاة الأسنان الخاصة بك وفرشي أسنانك جيدًا وفرشي أسنانك بالمزيج مرة يوميًا لمدة 3 أيام بهذه الوصفة السحرية لتبييض الأسنان.





وصفة صودا الخبز والأناناس







مكونات الوصفة:





ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ملعقتين صغيرتين من الماء

ملعقة من مبشور الأناناس





طريقة تحضير الوصفة ..





امزجي المكونات جيدا وقومى بتفريش الأسنان بها بواسطة الفرشاه لمدة 5 دقائق، وأتركي الخليط على أسنانك لدقائق، ثم اغسليها.





ويمكن تكرار الوصفة يوميا وستدهشين بالنتيجة لتلاحظي الفرق بعد مرات قليلة.





وصفة قشر الليمون وصودا الخبز