شاهد.. غرف العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا في السعودية

عرضت قناة "العربية"، تقريرا مصورا عن غرف العزل الصحي التي جهزتها المملكة العربية السعودية لـ مصابي فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية.





وذكر التقرير المذاع على قناة "العربية"، أن غرف العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تكون داخل مستشفى جابر.





وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من 30 شخصا مصابين بفيروس كورونا ويتم عزلهم فى هذه المستشفى، كانوا قد قدموا من بلاد بها الوباء.





وفى جزء آخر من مستشفي جابر يتم التعامل مع 58 حالة مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا منهم اثنان من هؤلاء الحالات موضوعان داخل العناية المركزة.





وأشار التقرير إلى أن هناك إجراءات مشددة داخل المستشفي وحركة أطباء لا تهدأ، مضيفا أن هذه المستشفى تم افتتاحها عام 2018 وتعد المستشفى الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حيث تتسع لـ 1300 سرير، موضحا أن المستشفي تحتوي على 5 أبراج ومركزا للكوارث ويتعامل هذا المركز مع جميع الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا فى الكويت.



