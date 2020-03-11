وزيرة الصحة: مصر تطبق إجراءات قاسية بسبب فيروس كورونا لم تحدث في العالم كله.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، إن الحالة الألمانية التي كانت مصابة بفيروس كورونا تحسنت حالتها، وتم نقل الحالة بالأمس وتعاني من التهاب رئوي حاد، مؤكدة أن حالة المصري العائد من صربيا تحسنت حالته جدًا، إضافة إلى مواطن كندي قارب على الخروج.





وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" عبر فضائية on e أنه تم تسجيل 59 حالة اصابة بفيروس كورونا كانت منها 51 حالة إيجابية بدون أعراض ومنهم 45 حالة من مركب الأقصر، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التحاليل وإجراءات الوقاية لهم.





وتابعت وزيرة الصحة أن مصر بالنسبة لدول المنطقة تعد الإصابات بها منخفضة، مؤكدة أننا نتبع جميع الإجراءات الاحترازية القاسية التي لم تحدث فى العالم كله.





وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم أخذ عينات عشوائية من كافة المنشآت السياحية بأسوان وتم الاطمئنان على سلبية جميع الحالات.





وقالت وزيرة الصحة إنه يجب اتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية بشكل جدي، مؤكدة أننا لسنا في حاجة إلى إغلاق المدارس ولو في حاجة إلى إغلاقها سنصدر القرار.