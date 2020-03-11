أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل تؤجل إصدار iphone 9..فيس بوك تختبر ميزة جديدة

ذكر موقع Android Headlines أن شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق قالت إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد استحوذت على نسبة 74 % من حصة أسواق الهواتف التى تعمل بشبكة 5G في عام 2019، في الولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهى فى حجم خسائرها المترتبة على آبل الأمريكية، بعدما أجلت ميعاد إطلاق iphone 9 بسبب توقف مصانعها فى الصين، ها هى تعود من جديد وتجبرها على تأجيل إطلاق هاتفها لمدة 6 أشهر كاملة.
استطاعت شركة جوجل الأمريكية القضاء على عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي والرسائل منذ عام 2001، عندما كشفت عن مجموعات جوجل Google Groups التى ظلت محافظة على سيطرتها حتى الآن.
طلقت اليوم علامة أوبو الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية سلسلة Oppo Find X2 رسميًا، والتى تقدم نسختين من فئة الـ Flasghip، هما
Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro.
كشفت شركة فيفو الصينية عن أحدث هواتفه الذكية والذى يحمل اسم V19 ذو الـ 4 كاميرات، وهو ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات التي تقدم أداءً عاليا مقابل سعر اقتصادى.