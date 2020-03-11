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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل تؤجل إصدار iphone 9..فيس بوك تختبر ميزة جديدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث وأجدد التقنيات المختلفة والتى نستعرضها فى النشرة التالية.


ذكر موقع Android Headlines أن شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق قالت إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد استحوذت على نسبة 74 % من حصة أسواق الهواتف التى تعمل بشبكة 5G في عام 2019، في الولايات المتحدة الأمريكية. 


يبدو أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهى فى حجم خسائرها المترتبة على آبل الأمريكية، بعدما أجلت ميعاد إطلاق iphone 9  بسبب توقف مصانعها فى الصين، ها هى تعود من جديد وتجبرها على تأجيل إطلاق هاتفها لمدة 6 أشهر كاملة.


استطاعت شركة جوجل الأمريكية القضاء على عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي والرسائل منذ عام 2001، عندما كشفت عن مجموعات جوجل  Google Groups التى ظلت محافظة على سيطرتها حتى الآن.


طلقت اليوم علامة أوبو الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية سلسلة Oppo Find X2 رسميًا، والتى تقدم نسختين من فئة الـ Flasghip، هما 
Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro.



أطلقت شركة فيفو الصينية أحدث هواتفها الذكية من فئة الـ Flaghship الذى يحمل اسم Vivo NEX 3S 5G، ويمتلك كاميرا قوية تؤهله للمنافسة بقوة فى 2020 ضمن أفضل الهواتف من ناحية الأداء والتصميم.


كشفت شركة فيفو الصينية عن أحدث هواتفه الذكية والذى يحمل اسم V19 ذو الـ 4 كاميرات، وهو ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات التي تقدم أداءً عاليا مقابل سعر اقتصادى.


لا جدال أن منصة فيسبوك للتواصل الإجتماعى هى الأشهر والأضخم فى العالم والتى يتخطى عدد مستخدميها 2 مليار شخص، كما أنها تمتلك أيضًا واتسآب وإنستجرام.


مع تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا عالميًا وبدء العديد من الشركات البحث عن طرق مختلفة ومتبكرة للحد من العدوى بهذا الفيروس، كشفت شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن منتج جديد يقا للحد من العدوى والاصابة بالفيروسات عبر استخدام أجهزة آيفون.


ذكر موقع Pocketnow أن ماركة ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية أنها ستطلق هاتفها الأحدث في سلسلة Note، وهو هاتف Redmi Note 9 Pro في يوم 12 مارس المقبل. 


تعد رسائل البريد الإلكتروني من أهم الرسائل الموجودة لدينا في كل تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أن رسائل البريد الإلكترونى أو الإيميل هى رسائل متعلقة بالعمل والمراسلات الرسمية. 


يحتاج العديد من مستخدمى تطبيق واتساب، الحصول على حسابين مفعلين لرقمين مختلفين تمامًا، حتى يستطيعوا الحصول على طريقة للتراسل أسهل، في أوقات مختلفة مثل السفر أو أوقات الإجازة وغيرها. 


تنتاب العالم حالة من الذعر، بسبب تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم، الذى خلف وراءه أعدادا كبيرة من المصابين وحالات الوفاة، وفيما تجتاح أخبار فيروس الالتهاب الرئوى المميت مواقع التواصل الاجتماعية. 


يسعى محبو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون لامتلاك أى من نسخه الشهيرة، إلا أن سعره المرتفع يقف عائقًا أمامهم ، ولكن من وقت لآخر تظهر خصومات عشوائية تسهل عليهم الحصول على آيفون جديد بسعر أقل بكثير.


تعد مسألة شراء جهاز لابتوب بالنسبة للطلبة خيارا صعبا إما بسبب كثرة الموديلات الموجودة في السوق، أو بسبب حيرة البعض منهم أى الإمكانيات هى التى ستكون متناسبة معه ومع استعماله.


قام تطبيق جوجل مابس Google Maps بإجراء تحديث جديد، سيمكن المستخدمين لأول مرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من تصفح قوائم الطعام الموجودة في المطاعم. 


فى ظل تطور أسعار الهواتف الذكية سريعًا فى السنوات القليلة الماضية، أصبح إقتناء هاتف ذكى إلإقصادى أمر مكلف للغاية ويستنزف مبلغًا من المال ليس بالقليل، إلا أنه يمكنك إقتناء هاتف ذكى إقتصادى بمواصفات معقولة مقابل 590 جنيهًا فقط.


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