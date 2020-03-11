أخبار العلوم والتكنولوجيا .. آبل تؤجل إصدار iphone 9..فيس بوك تختبر ميزة جديدة

يبدو أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهى فى حجم خسائرها المترتبة على آبل الأمريكية، بعدما أجلت ميعاد إطلاق iphone 9 بسبب توقف مصانعها فى الصين، ها هى تعود من جديد وتجبرها على تأجيل إطلاق هاتفها لمدة 6 أشهر كاملة.



