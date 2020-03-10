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برلمان

إعلام البرلمان تتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
شاركت  لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان  اليوم الثلاثاء في  الاحتفالية  المقامة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار وسفراء ٢٥ دولة فى مصر وممثلين عن منظمة اليونسكو منظمة اليونسكو ومن أهمها آثار النوبة وقد تفقدت اللجنة متحف الحضارة وقاعات العرض  داخل المتحف.

شارك في الاحتفالية كل من النائب  محمد شعبان رئيسا  والنائب الدكتور نضال السعيد وكيل اللجنة ، والنائب نادر مصطفى امين سر اللجنه، والنائب يوسف القعيد،  والنائبه ياسمين ابو طالب ، والنائبه جليلة عثمان ، والنائب جلال عوارة

كما رافق اللجنة عدد من  أعضاء المجلس النواب وهم النائب  سمير غطاس،  والنائبه  الدكتورة ماريان عازر.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عناني وزير الاثار والسياحه  بمساهمات منظمة اليونسكو فى الحفاظ على التراث الحضارى المصرى وأهمها آثار النوبة 

كما  أشار إلى أنه سيتم فى احتفالية كبرى نقل الموميات الجنائزيه من متحف التحرير إلى متحف الحضارة فى مشهد يتم بثه على أوسع نطاق اعلامى.

وأكد وزير السياحة أن المصريين نجحوا فى وضع ٧ مسلات بالميادين  أخرها بميدان التحرير وان هذا العدد يفوق عدد المسلات بإيطاليا الموجود بها ٦ مسلات فقط. 

وبدوره  أشاد الدكتور مصطفى وزيرى  بنجاح وزارة الآثار والدبلوماسية فى استرجاع العديد من القطع الأثرية فى الفترة الأخيرة ومنها التابوت الذهبى.
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