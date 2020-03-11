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أخبار البلد

نتائج التصويت في انتخابات مؤسسة دار التحرير جمعية عمومية "صحفيين"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
ننشر نتائج التصويت فى انتخابات مؤسسة دار التحرير والتي أجريت اليوم وتم الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل رسمي.  

أسفرت انتخابات مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر " عن فوز نسرين صادق 192 صوتا، ومحمد المنايلى 183 صوتا لعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين ، وعن الاداريين إيمان إبراهيم 343 صوتا ، عز عزمى 279 صوتا وعن العمال عادل موسى 287 صوتا ، عبدالله عبد ربه 249 صوتا. وكان قد قام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يرافقه سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وعبدالرزاق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر وعضو الهيئة بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة دار التحرير، حيث استقبلهم العاملين بالمؤسسة بمظاهرة حب وتأييد . 

وأكد السيد رئيس الهيئة أن الانتخابات تجري في جو من الشفافية والنزاهة والحيادية والتي شهد لها الجميع بذلك . 

 واستمع السيد رئيس الهيئة لشكاوي بعض العاملين وأصدر قرارات فورية بحل بعض المشاكل العالقة . 

 وأكد العاملون بالمؤسسة أن تأييدهم لخطة الهيئة الخاصة بإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وضرورة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات ، حيث طمأنهم السيد رئيس الهيئة على أن الهيئة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا السبيل وعلى رأسها إجراء الانتخابات في جو من الحيادية والنزاهة.
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