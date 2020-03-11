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اقتصاد

التخطيط: إدارة الإصلاح الإداري في مصر ليست سهلا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:00 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف الإصلاح الإدارى يواجه العديد من التحديات أهمها مقاومة البعض لتنفيذ الإصلاح لاقتناعهم بأفضلية وضعهم الحالي ورغبتهم في عدم تغييره.

وذكرت " السعيد" في تصريحات لها، أن إدارة  ذلك الملف ليست بالعملية السهلة، إذ وزارتها بذلت جهود كبيرة في طريق الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي خلال عام 2017 بما يتضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

أشارت إلي أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف الهام من خطوات فعالة في عملية الإصلاح الإدارى، مثمنة توجهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إدارة هذا الملف الهام.

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