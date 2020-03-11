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اقتصاد

الإسكان: مضاعفة نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى.. وزراعة 400 ألف فدان بالمياه المعالجة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق والبنية الأساسية، أن نسبة تغطية الصرف الصحي بالمدن تصل إلى 94%، فى حين كانت تغطية القرى منخفضة تصل إلى 11% فقط حتى عام  2014 .

وأضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أنه تم مضاعفة نسبة التغطية للقرى لأكثر من 3 مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن 11% من القرى تم توصيل الصرف الصحي لها فى خلال 25 سنة وتم زيادة التغطية ثلاثة أضعاف خلال 5 سنوات.

وأكد إسماعيل، أن الوزارة أنجزت مشروعات لتغطية ما يقرب من 45% من القرى بالدلتا والصعيد، ومازال القطاع يشهد تحديًا كبيرًا، يتمثل فى الاحتياج المستمر لتنفيذ مشروعات جديدة وتوسعات وموارد بشرية، مؤكدا أن المشروعات إذا لم تدار بشكل جيد ويتم تشغيلها وصيانتها، لتعظيم الاستفادة منها، ستنخفض كفائتها وعمرها التشغيلي. 

وتابع، أنه بالنسبة لاعادة استخدام المياه، تتضمن خطة الوزارة أهداف الترشيد وتعظيم الفائدة من المصارف الزراعية، لافتا إلى أن الوزارة تمول أكبر مشروعين فى هذا المجال وهما مشروع بحر البقر والمحسمة، ومجموع الطاقة الإجمالية 6 ملايين متر مكعب ما يقرب من 2 مليار متر مكعب فى السنة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى.

وأشار، إلى أن المياه كانت تهدر فى بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح، موضحا أن تكلفة المعالجة التحسينية ليست ضخمة لأن نوعية المياه أفضل من الصرف الصحى، فتكلفتها 25% فقط من التكلفة المنفقة على الصرف الصحى، وكمية المياه المنتجة منها كبيرة، يتم استغلالها فى زراعة 400 ألف فدان تقريبا.

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