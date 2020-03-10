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رياضة

إغماء لاعب نادي لايبزيج أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعرض نوردي ميكيلي، لاعب نادي لايبزيج الألماني، للإغماء، وذلك في مباراة فريقه أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واصطدم ميكيلي بلاعب نادي توتنهام في الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين، ليغمى عليه، مما استدعى نزول الجهاز الطبي للنادي، ومن ثم خروجه من أرض الملعب.

و تقدم نادي لايبزيج الألماني، على ضيفه نادي توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح مارسيل سابيتزير التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع لوريس حارس مرمى الفريق الإنجليزي التعامل معها، لتسكن شباكه معلنة عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 21، عاد سابيتزير ليسجل الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق أنخلينيو، قابلها اللاعب النمساوي برأسه في شباك لوريس، مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

حاول توتنهام تسجيل الهدف الأول له على استحياء، وكان قريبًا من تحقيق ذلك عن طريق لاعبه لو سيلسو بتسديدة رائعة، لكن حارس لايبزيج تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بفوز لايبزيج بهدف نظيف.
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