دويتو رائع بين إدوارد وابنته مع صاحبة السعادة.. شاهد

أبدع الفنان أدوارد ، في الغناء بصحبة ابنته ماريا على الهواء، في دويتو رائع، نال إعجاب إسعاد يونس صاحبة السعادة.

وأضاف إدوارد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" علاقتي بأبنائي علاقة الاصدقاء والصحاب، وتزوجت في سن صغيرة وعلاقتي بأبنائي جيدة ".





وتابع إدوارد:" ابويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت في نقل الأمر إلى أبنائي".





وأضاف إدوارد:" ابنائي أحبوا الموسيقى الغربية وأكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".





ومن جانبها قالت ماريا إدوارد ابنة ادوارد:" بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدات اشتغل على نفسي وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".