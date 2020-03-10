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توك شو

دويتو رائع بين إدوارد وابنته مع صاحبة السعادة.. شاهد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:41 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
أبدع الفنان أدوارد، في الغناء بصحبة ابنته ماريا على الهواء، في دويتو رائع، نال إعجاب إسعاد يونس صاحبة السعادة.
 
وأضاف إدوارد في حواره  مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" علاقتي بأبنائي علاقة الاصدقاء والصحاب، وتزوجت  في سن صغيرة وعلاقتي بأبنائي جيدة ".

وتابع إدوارد:" ابويا حببني في الأغاني الكلاسيكية الأجنبية، ورغبت  في نقل الأمر إلى أبنائي".

وأضاف إدوارد:"  ابنائي أحبوا الموسيقى الغربية وأكتشفت أن ابنتي ماريا صوتها حلو في الغناء الغربي".

ومن جانبها قالت  ماريا إدوارد ابنة ادوارد:" بدأت الغناء منذ طفولتي وصوتي مكنش حلو، وبدات اشتغل على نفسي  وحصلت على دروس غناء وحبيت الموسيقى، وعزفت آلات كثيرة".
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