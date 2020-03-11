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تنسيقية شباب الأحزاب: نعمل من أجل المصلحة العليا للدولة.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:06 ص
أحمد مشعل عضو تنسيقية
أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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محمود محسن
أكد أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنسيقية تتميز بأنها تجمع كافة الأطياف، مؤكدا أنها تعمل جاهدة من أجل المصلحة العليا للدولة، موضحًا أن التنسيقية تمثل صوت السياسيين في مصر وتتواصل مع الجهات السيادية من أجل إعلاء المصلحة العليا للدولة. 

وأضاف "مشعل" خلال وجوده ضيفًا ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e" أن التنسيقية تمثل منصة للرأي والحوار مشيرًا إلى أن الحوار له أساس وسند من الدستور والقانون. 

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القرارات التي يتم اتخاذها تأتي بناء على التصويت، مؤكدًا أنه تم عمل حوارات مع جميع القوى السياسية من أجل العمل على حل جميع الملفات والمشاكل.

وأشار أحمد مشعل الى أن هناك حوالي 25 حزبًا ضمن تجربة التنسيقية، وهى أحزاب تمثل كافة التيارات.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لا تتبع أي شكل من أشكال الإساءة أو النقد لأي مؤسسة، مؤكدًا أن التنسيقية تعمل في إطار الدستور والقانون.

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