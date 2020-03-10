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رياضة

أخبار الأهلي اليوم .. استمرار غياب رمضان صبحي .. وعرض فنلندي لصالح جمعة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد اليوم الاحد مجموعة من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي منها..


التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، وضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، والسيد "الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، واللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، ووليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة.



استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 12 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة للبطولة الدوري المصري.



أعلن مسئولو النادي الأهلي عن تلقي صالح جمعة لاعب الفريق عرضا فنلنديا للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة .



أكد ياسر ابراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف بطولة إفريقيا بعد الانتهاء من مواجهتي صن داونز، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، وبدأوا التفكير والتركيز من جديد في بطولة الدوري الممتاز قبل العودة من جنوب إفريقيا، لاستمرار انطلاقة الفريق في المسابقة، خاصة أن هناك متسعا من الوقت قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.


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