AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص فوز لايبزيج على توتنهام في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:59 م
لايبزيج
لايبزيج
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل نادي لايبزيج الألماني، لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه نادي توتنهام هوتسبير، بالفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الإياب من دور الـ 16 للبطولة.

افتتح مارسيل سابيتزير التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع لوريس حارس مرمى الفريق الإنجليزي التعامل معها، لتسكن شباكه معلنة عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 21، عاد سابيتزير ليسجل الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق أنخلينيو، قابلها اللاعب النمساوي برأسه في شباك لوريس، مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

حاول توتنهام تسجيل الهدف الأول له على استحياء، وكان قريبًا من تحقيق ذلك عن طريق لاعبه لو سيلسو بتسديدة رائعة، لكن حارس لايبزيج تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، لم يختلف الأمر كثيرًا عن الشوط الأول، واستمر نادي لايبزيج في ضغطه على النادي الإنجليزي، حتى استطاع عن طريقه لاعبه البديل فورسبيرج من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86، لتنتهي رحلة أولاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في البطولة.

يذكر أن مباراة الذهاب أقيمت بالعاصمة الإنجليزية لندن، وانتهت بفوز لايبزيج بهدف نظيف، ليفوز لايبزيج بمجموع المباراتين 4-0.

ونقدم لكم ملخص للمباراة بالفيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي ضد توتنهام.. سون يسجل الثاني ويصعب الأمور على جوارديولا ..فيديو

مشاجرة وسخرية مورينيو .. شاهد ملخص وأهداف مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

لايبزيج يخرج بفوز مهم من أرض توتنهام قبل لقاء العودة بدوري أبطال أوروبا

ليون يحقق فوزًا مهما على يوفينتوس بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ليون ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تشكيل توتنهام لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

بـ الزي الأردني.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا.. صور

بيان وزارة الشباب صادم.. تعليق تامر أمين على خبر إلغاء الدوري العام.. فيديو

18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. ووجه جديد في المعسكر

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها