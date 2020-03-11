نقيب صيادلة القاهرة: وفيات فيروس كورونا طبيعية جدا.. والخطر الأكبر على الأطفال وكبار السن

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إ ن نسبة الوفيات التي أحدثها فيروس كورونا طبيعية جدا.





وأكد الدكتور محمد الشيخ، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نسبة الوفيات التي يسببها أقل من ٢٪، كما أشارت جميع الدراسات.





وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن نسبة الوفيات لفيروس كورونا، أقل من الإنفلونزا الموسمية، وأغلب المصابين به من ذوي المناعة القليلة نوعا ما مثل كبار السن والرضع الخاضعين للعلاج الكيماوي وبعض الأمراض الأخرى التي تصيب مرضى المناعة.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة هي سرعة انتشار فيروس كورونا مقارنة بالفيروسات الأخرى.





وأشار إلى أن الصين أعلنت انحسار المرض في موطنه بمدينة ووهان لأول مرة منذ اندلاعه، وقريبا نجد انحسارا له على مستوى العالم.

وأكد أنه لا داعي للقلق والفزع لأنه فيروس ضعيف والوقاية منه سهلة وبسيطة، وأهمها غسيل جيدا بالماء والصابون، وأي قناع في الأماكن المزدحمة.

ودعا الدكتور محمد الشيخ المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات، وسينتهي الوباء قريبا.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، أمس، الثلاثاء، من أصل الـ ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ٥ حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تمامًا ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



