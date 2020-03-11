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توك شو

عمر كمال يكشف عن أكثر كلمة أزعجته في فترة الهجوم على المهرجانات.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:17 ص
عمر كمال
عمر كمال
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عادل نصار
عبَّر مطرب المهرجانات عُمر كمال، عن عميق حزنه للحملة الشرسة التي وجهت ضد مطربي المهرجانات، مؤكدًا أن كل ما قيل في حق المهرجانات كان شيئاً مؤلمًا نفسيًا.

وقال كمال، في لقائه في برنامج "نفسنة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، :«أكتر جملة اتقالت وزعلتني هى "ايه الاشكال دي وانتوا مين"»، متابعا :«شوارع القاهرة لو بتحكي هتقول الواحد مشي فيها اد ايه وكنت باجي من السويس للقاهرة علشان اشتغل ولحبي في الغناء».
 
وأضاف مطرب المهرجانات، :«قالوا لي روح شارع الهرم وبعد كدا قالوا لي انت عيل صغير ومش هينفع تغني، وبعدها روحت اجيب تصريح من النقابة ورحت علشان اعمل كارنيه قالوا لي لا انت لسه تحت السن، وجبت اخويا يضمني وعملت التصريح، وبعدها روحت شارع الهرم اغني في الملاهي الليلة».

وأكمل عمر كمال، :«لما وقفت على المسرح لأول مرة غنيت وأنا لا أعرف المقامات في الموسيقي، وجبت هدوم جديدة ولما غنيت قالوا لي أنت هتغني من فين رديت وقولت أنا أغني من أول المسرح هنا بكل جهالة وانا لا أعرف ما يقصد لأني كنت غير دارس للموسيقي».
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