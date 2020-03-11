محمد عزيز: رئيس الزمالك صاحب قرار مشاركة أحداد.. وبوطيب لم يشك الزمالك

أكد محمد عزيز وكيل الثنائي حميد أحداد وخالد بوطيب لاعبي نادي الزمالك السابقين أنه تم التواصل مع مسئولي الزمالك من أجل الوصول إلي حل نهائي لمشاركة حميد أحداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا معلقا: "رئيس مجلس إدارة الزمالك هو الذي سيقرر مصير مشاركة حميد أحداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن رئيس نادي الرجاء المغربي طالب بمعرفة مصير أحداد من قبل مسؤولي نادي الزمالك.





وتابع: "لم نتقدم بأي استفسار للكاف والفيفا عن مشاركة حميد أحداد ، والموقف في يد الزمالك ".





ومن جهة أخري أكد محمد عزيز أن خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق، أجرى عملية جراحية خلال الفترة الحالية وسيبدأ البرنامج التأهيلي الشهر المقبل .



