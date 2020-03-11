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محافظات

إلغاء بصمة الحضور والانصراف للموظفين بالبحيرة للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرارًا بإلغاء توقيع البصمة في الحضور والانصراف للموظفين بداخل جميع المصالح والمؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة.


وأكد المحافظ، في بيان له، أن ذلك يأتي كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم العودة إلى نظام التوقيع بالدفاتر أو باستخدام ماكينة التوقيع بالكارت أو جهاز بصمة العين وذلك لحين إشعار آخر.


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وأشار المحافظ إلى إرسال إشارات بذلك لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز والمديرين التنفيذين للمشروعات التابعة للمحافظة ورئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ومدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة.

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