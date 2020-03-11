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ساحة رأي

أماني سمير تكتب: القانون يعفو.. الضمير لا يعفو!

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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فى كنيسة صغيرة بمدينة بورتوفيو الإيطالية، يوجد مطعم يمتلكه قسيس ويديره بنفسه، يقدم أجود أنواع الطعام، كان بالمطعم ستة مقاعد ومنضدتان فقط، لكنك نادرًا ما تجد المطعم خاليًا، وكان صاحب المطعم يقدم الطعام بملابس الرهبان.

كان رجلا لطيفا، لديه حكايات ونوادر يحكيها لرواد المكان بوجه مضيء بالإيمان حتى تجد نفسك محرجًا أن يقوم هذا الرجل المبارك بخدمتك، لكنه دائمًا ما يرفض المساعدة، فهو يؤدى واجبه ولا أحد يعتذر عن واجبه.

المفاجأة فى القصة أن هذا الرجل سجين، نعم سجين وزنزانته هى الغرفة المجاورة للكنيسة.

فى تمام التاسعة مساءً يدخل القسيس الجرسون الغرفة ويغلق على نفسه الباب بالمفتاح حتى التاسعة من صباح اليوم التالى، يستيقظ ليشترى الخضراوات واللحوم ولوازم المطعم، ليعود ويرتب المكان وينشر الورود والموسيقى ليستقبل زبائنه فى بشاشة ومودة.

ولكن لماذا هو سجين؟ كان يقود سيارته فى أحد الأيام، سمع صوتًا مفاجئًا فتوقف فجأة وقتل أحد المارة، حُكم عليه بالسجن، لكن كان سجن البلدة مغلقا، فاقترح الرجل على المسئولين أن يصلح السجن، وحتى لا يُسجن بلا عمل فكر فى إقامة المطعم، وبدأ يصلى بالناس وأقسم ألا يهرب، وقد وفى بالقسم.

كان الناس يدفعون ثمن الوجبات لصندوق النذور ويضعون أضعاف المبلغ المطلوب للوجبات، حتى تجمّع لديه مبلغ كبير أصلح الكنيسة وأضاف مساحات للمطعم واستقدام مساعدين لمعاونته فى خدمة رواد المطعم.

حاول أصدقاء له أن يسعوا فى العفو عنه، لكنه رفض وقال أنا أستحق هذه العقوبة، لقد قتلت بريئًا، قالوا له: ولكن القانون من الممكن أن يخفف العقوبة، قال: هذا صحيح ولكن ضميرى يعذبنى كل يوم ولا يقبل استئنافا للحكم أو تخفيفًا له، يجب أن أظل سجينًا حتى الموت، إنه حكم الضمير، وانحنى الناس احترامًا لهذا الشعور النبيل.
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