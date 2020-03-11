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رياضة

حارس مرمى الزمالك: أنا السبب الرئيسي في قيادة ميدو لنادي الوحدة السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:31 ص
ميدو
ميدو
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ياسمين تيسير
كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن كواليس تعاقد فريق الوحدة السعودي مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك خلال فترة تواجده في الفريق.

وأكد "عواد" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" أن رئيس الوحدة السعودي، كان يشاوره في بعض الأسماء المرشحة لقيادة الفريق والتي كان من ضمنها ميدو حيث تم تحدث عن مهارته الكبيرة وإمكانياته المميزة. 

وأضاف "عواد" أنه يثق كثيرا في ميدو خاصة عقب معاصرته له أثناء توليه قيادة الإسماعيلى وقت وجوده كلاعب في الدراويش.

وتابع "عواد" مؤكدًا أنه كان يرغب في استمرار ميدو في قيادة الوحدة السعودي مُتمنيًا له التوفيق في مشواره التدريبي.
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