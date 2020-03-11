لشبشب بيريحها.. عروس تفاجئ المعازيم بأغرب إطلالة في يوم زفافها.. صور

تحرص كل العرائس في يوم زفافهن أن تتميز بطلّتها المختلفة عن كل من سبقتها، وقد تكون تفصيلة صغيرة في ملابسها أو تسريحة الشعر إلا أنها تحاول لفت الانتباه لجمالها في ذلك اليوم.

ووفقاً لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، عرضت إحدى العرائس قبل زفافها بأيام، بعض الأحذية على أصدقائها، كان من ضمنهم أحذية مريحة؛ حتى لا تشعر بالألم من الأحذية ذات الكعب العالي .





تناول أصدقائها الصور التي نشرتها بسخرية ولم يتخيلوا أنها قد تحضر الزفاف بـ"شبشب" برغم أنه مرصع بالكريستالات ولونه أبيض، كحذاء للزفاف .





وصُدم المدعوون في أثناء حفل الزفاف عندما وجدوا العروس في مدخل قاعة الزفاف ترتدي حذاءً غير مناسب لذلك اليوم، إلا أنها عبَّرت عن رضاها عنه، عقب الزفاف؛ لأنه كان مريحًا جدًا بالنسبة لها .