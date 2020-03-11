AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لشبشب بيريحها.. عروس تفاجئ المعازيم بأغرب إطلالة في يوم زفافها.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تحرص كل العرائس في يوم زفافهن أن تتميز بطلّتها المختلفة عن كل من سبقتها، وقد تكون تفصيلة صغيرة في ملابسها أو تسريحة الشعر إلا أنها تحاول لفت الانتباه لجمالها في ذلك اليوم. 
ووفقاً لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، عرضت إحدى العرائس قبل زفافها بأيام، بعض الأحذية على أصدقائها، كان من ضمنهم أحذية مريحة؛ حتى لا تشعر بالألم من الأحذية ذات الكعب العالي . 

تناول أصدقائها الصور التي نشرتها بسخرية ولم يتخيلوا أنها قد تحضر الزفاف بـ"شبشب" برغم أنه مرصع بالكريستالات ولونه أبيض، كحذاء للزفاف . 

وصُدم المدعوون في أثناء حفل الزفاف عندما وجدوا العروس في مدخل قاعة الزفاف ترتدي حذاءً غير مناسب لذلك اليوم، إلا أنها عبَّرت عن رضاها عنه، عقب الزفاف؛ لأنه كان مريحًا جدًا بالنسبة لها .
لشبشب بيريحها.. عروس تفاجئ المعازيم بأغرب إطلالة في يوم زفافها.. صور
لشبشب بيريحها.. عروس تفاجئ المعازيم بأغرب إطلالة في يوم زفافها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صانع أحذية يشرح طريقة تصنيع الكوتشي المصري .. فيديو

أغرب حفل زفاف.. حضر المعازيم وغاب العروسان لهذا السبب

مش بالغسيل.. طرق تجفيف وتنظيف الأحذية بعد المطر

قبل الفرح بأيام.. عروس في مأزق بسبب فستان الزفاف

ترشيحاتنا

متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا .. فيديو

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

مكنش عندهم موت .. أحمد عكاشة: انتقل إلى رحمة الله تعالى كلمة فرعونية

هل أصيب أحمد حسن كوكا بـ فيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

وزارة الصحة السعودية: إصابة مصري قادم من نيويورك بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها