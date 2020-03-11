الحكومة الكندية تعد إجراءات لمعالجة الآثار الاقتصادية لـ فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية ستعلن قريبًا عن إجراءات لمعالجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البرلمان، إلا أن ترودو لم يكشف عن أي إجراءات محددة.





وأضاف ترودو "أدرك أنه سيكون هناك آثار اقتصادية كبيرة للكنديين، للعمال والشركات.. هذا هو السبب في أننا سنتحدث قريبا جدا عن الإجراءات التي ستقدمها كندا لدعم الأشخاص على الجانب الاقتصادي". موضحا أنه "على الجانب الصحي، سنواصل العمل بطرق أوصى بها كبار الخبراء، من قِبل كبار المتخصصين الطبيين، بالتنسيق مع المستويات الحكومية الأخرى، والتنسيق مع المجتمع الدولي، وبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن الكنديين".





وبعد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بفيروس "كوفيد-19"، قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء رئيسة اللجنة، إن الحكومة تقوم أيضا بتقييم تأثير انخفاض أسعار النفط كثيرا على قطاع الطاقة في كندا، موضحة أنها تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبو يوم أمس الأول الإثنين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك قطاع الطاقة.



