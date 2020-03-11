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مستشار رئيس الوزراء: إلغاء البصمة في الوزارات بسبب كورونا.. والجهات الخدمية لن تنقل للعاصمة الإدارية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:33 ص
هاني محمود مستشار
هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري
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هاني حسين
حل هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، وذلك للحديث عن آخر مستجدات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلي أبرز الأخبار:

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن وزارة الإسكان ستوفر 10 آلاف وحدة سكنية  للموظفين المقرر نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية .

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه خلال الـ4 سنوات الماضية تم إنشاء وميكنة عدد ضخم من قواعد البيانات ولدينا بنية تحتية بالبيانات الخاصة بجميع الوزارات.

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن فيروس كورونا لن يعطل خطة الانتقال إلى العاصمة الجديدة، مضيفا "رئيس الوزراء عقد اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك حالة من التهويل حول فيروس كورونا وهناك كم هائل من الشائعات حول هذا الفيروس ومصر اتخذت إجراءات احترازية كثيرة من أجل مواجهة فيروس كورونا.
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