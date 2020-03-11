بالأسماء.. الهيكل التنظيمي الجديد لـ حزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل عن بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي داخل الحزب، وذلك بعد تولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئاسة الحزب.





وجاءت تغييرات الهيكل التنظيمي كالتالي:





- المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، رئيسًا لحزب مستقبل وطن.





-المهندس أشرف رشاد الشريف، نائبًا أول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب.





-المهندس حسام الخولى نائبًا لرئيس الحزب.





-المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد.





-محمد الجارحى، الأمين العام المساعد، وأمين الشباب.





-اللواء يحيى العيسوى أمين التنظيم المركزي.





-المهندس أحمد صبرى، أمين المجالس المحلية بالحزب.





-النائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب.





يُذكر أن النائب محمد أبو العينين يشغل منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية.