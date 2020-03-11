حارس الزمالك: الأهلي سعى لضمي عبر ماديرا البرتغالي

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن مفاجأة بشان سعي فريق الأهلي لضمه خلال فترة انضمامه للإسماعيلى.





وأكد محمد عواد في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن ماديرا البرتغالي طلب ضمه حينما كان لاعبًا في الاسماعيلي مقابل مليون دولار.





وأضاف أن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي وقتها عرض عليه الانضمام للأهلي عبر ماديرا البرتغالي.





وتابع محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك :" رئيس الاسماعيلي وقتها محمد أبو السعود رفض العرض البرتغالي حينما علم بأنها طريقة للانتقال للأهلي".





واختتم تصريحاته: "اعتذرت لعضو مجلس إدارة الأهلي وأبلغته أنني وعدت الزمالك بالانضمام له".



