AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس الزمالك: الأهلي سعى لضمي عبر ماديرا البرتغالي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:49 ص
محمد عواد
محمد عواد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن مفاجأة بشان سعي فريق الأهلي لضمه خلال فترة انضمامه للإسماعيلى. 

وأكد محمد عواد في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن ماديرا البرتغالي طلب ضمه حينما كان لاعبًا في الاسماعيلي مقابل مليون دولار.

وأضاف أن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي وقتها عرض عليه الانضمام للأهلي عبر ماديرا البرتغالي.

وتابع محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك:" رئيس الاسماعيلي وقتها محمد أبو السعود رفض العرض البرتغالي حينما علم بأنها طريقة للانتقال للأهلي".

واختتم تصريحاته: "اعتذرت لعضو مجلس إدارة الأهلي وأبلغته أنني وعدت الزمالك بالانضمام له".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر السيد: أحمد ناجي كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم 2018.. فيديو

محمد صلاح: تجمعني برئيس نادي الزمالك علاقات طيبة

مفاجأة .. نجم الأهلي السابق : أحمد فتحي انتقل للإسماعيلي مقابل "20 كورة" .. فيديو

محمد عواد يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

حارس مرمى الزمالك يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

ترشيحاتنا

حقيقة اصابة 3 حالات بـ فيروس كورونا في جامعة عين شمس

مكنش عندهم موت .. أحمد عكاشة: انتقل إلى رحمة الله تعالى كلمة فرعونية

محمد صلاح يبعث برسالة ضاحكة لـ جمهوره قبل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

حكم تقاضي أجر على قراءة القرآن في المآتم

غادر غاضبا ووبخته اليونان .. تفاصيل اجتماع أردوغان والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها