الكورونا عندنا من زمان.. أوس أوس يسخر من صورة قديمة له.. شاهد

شارك الفنان أوس أوس، جمهوره، بصورة جديدة له مع أصدقائه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أوس أوس بصورة قديمة له وهو يقف أمام أحد حمامات السباحة مُستعرضًا جسمه الذي ظهر به نحيفًا جدًا وعلق عليها قائلاً: "الكورونا عندنا من زمان يا جماعة متخفوش".





وانهالت التعليقات من متابعيه علي الصورة وجاء بين "دول كورونا اللي معاك" و "عسل أوس ماشاء الله" و "ايه الجمال ده يا أوس أوس".





ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.





مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.





وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.





يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.