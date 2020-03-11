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منوعات

الركاب عيطوا.. حركات مقززة من مسافر على متن طائرة تثير الذعر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشر أحد الركاب مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي ، إنستجرام ، ظهر خلاله أحد الركاب على متن الطائرة يقوم بحركات مقززة بقدمه على الكراسي ضاربا بقوانين الذوق والأدب عرض الحائط . 
وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أحد الركاب قام بنشر مقطع فيديو صغير عبر صفحته على إنستجرام يستغيث بالمسئولين لإنقاذهم من ذلك الشخص المقزز . 

وحسب ما ظهر في الفيديو، كان ذلك الرجل يمسك قدمه بيديه و يقوم بفرك اصبع قدمه الكبير في خلفية الكرسي الذي أمامه، مما أصاب الركاب بالفزع و الاشمئزاز منه . 

ويروي أحد الأشخاص ممن علقوا على الفيديو، أن إحدى السيدات على متن الطائرة أصيبت بالفزع وبكت بشكل هستيري بسبب ذلك المشهد المقزز.
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