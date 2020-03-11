الركاب عيطوا.. حركات مقززة من مسافر على متن طائرة تثير الذعر

نشر أحد الركاب مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي ، إنستجرام ، ظهر خلاله أحد الركاب على متن الطائرة يقوم بحركات مقززة بقدمه على الكراسي ضاربا بقوانين الذوق والأدب عرض الحائط .

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أحد الركاب قام بنشر مقطع فيديو صغير عبر صفحته على إنستجرام يستغيث بالمسئولين لإنقاذهم من ذلك الشخص المقزز .





وحسب ما ظهر في الفيديو، كان ذلك الرجل يمسك قدمه بيديه و يقوم بفرك اصبع قدمه الكبير في خلفية الكرسي الذي أمامه، مما أصاب الركاب بالفزع و الاشمئزاز منه .





ويروي أحد الأشخاص ممن علقوا على الفيديو، أن إحدى السيدات على متن الطائرة أصيبت بالفزع وبكت بشكل هستيري بسبب ذلك المشهد المقزز.