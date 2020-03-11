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منوعات

تجنبًا لـ انتشار كورونا.. طريقة آمنة لتنظيف الإكسسوارات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حالة من الذعر تجوب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل في كل أرجائه، فالإصابات في زيادة بشكل يومي، والعالم يسعى على قدم وساق للتخلص من ذلك الوباء . 
وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن طبيبة استرالية نشرت مقطع فيديو توضح من خلاله الطريقة المناسبة لتعقيم أدواتها و الاستمتاع بنزهة دون التعرض للإصابة بكورونا . 

وورد في الفيديو أن الممرضة توضح قيامها بتعقيم كل أدواتها بعد عودتها للمنزل، حيث تمسح حقيبتها وحذاءها وخاتمها وكل اكسسوارتها وتستحم؛ لمنع توغل أي فيروس في جسدها . 

وتنصح الممرضة الاسترالية، النساء، باتباع تلك الخطوات؛ للحفاظ على أنفسهن وذويهن، لأنها طريقة بسيطة وغير مكلفة، ولا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، فقط العناية بصحتك وصحة من حولك تبدأ منك أنت.
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