تجنبًا لـ انتشار كورونا.. طريقة آمنة لتنظيف الإكسسوارات

حالة من الذعر تجوب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل في كل أرجائه، فالإصابات في زيادة بشكل يومي، والعالم يسعى على قدم وساق للتخلص من ذلك الوباء .

وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن طبيبة استرالية نشرت مقطع فيديو توضح من خلاله الطريقة المناسبة لتعقيم أدواتها و الاستمتاع بنزهة دون التعرض للإصابة بكورونا .





وورد في الفيديو أن الممرضة توضح قيامها بتعقيم كل أدواتها بعد عودتها للمنزل، حيث تمسح حقيبتها وحذاءها وخاتمها وكل اكسسوارتها وتستحم؛ لمنع توغل أي فيروس في جسدها .



