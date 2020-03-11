4 مواجهات في الدوري السعودي.. الهلال يسعى للابتعاد بالصدارة.. والنصر يأمل في اللحاق به

تنطلق اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري السعودي " كأس محمد بن سلمان للمحترفين" بـ 4 مواجهات قوية وحاسمة لبطل المسابقة نسبيا.

المباراة الأولى تنطلق في 4.10 عصرا ، بين فريق الهلال "المتصدر" برصيد 50 نقطة وضمك المهدد بالهبوط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.





فيما تكون المباراة الثانية في 6.45 مساء، يلتقي فريق أبها صاحب المركز العاشر بـ27 نقطة، نظيره الفيحاء المحتل المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.





أما اللقاء الثالث، في 6.50 مساء، بين أهلي جدة صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، والتعاون صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.



