الأهلي يواصل رحلة تأكيد صدارة الدوري أمام سموحة على استاد القاهرة

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباراة الجولة الثامنة عشرة بمباريات الدوري الممتاز.

و يسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز الـ 17 على التوالي في مباريات الدوري الممتاز ليؤكد صدارته لجدول الدوري .





واستبعد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 12 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

وخرج من القائمة كل من: حمدي فتحي، ومحمد محمود، وكريم نيدفيد، وجيرالد و دا كوستا، ورمضان صبحي، ومحمود متولي للاصابة وياسر إبراهيم، وجونيور أجايي، وكهربا للايقاف. وصالح جمعة، وشريف إكرامي، وعلي معلول، لأسباب فنية.





بينما يسعى حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة لتحقيق فوز جديد للفريق عقب فوزه الاخير امام اف سي مصر بهدف نظيف من أجل تحسين وضعه في جدول الدوري الممتاز.