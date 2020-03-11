علقة موت من فتاة لـ شاب مفتول العضلات.. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر على تويتر، لفتاة قد تبدو عليها ملامح البراءة والأنوثة الطاغية إلا أنها تحولت لوحش كاسر بعد مضايقة أحد الشباب لها .

وبحسب ما ظهر في الفيديو، كانت الفتاة في أحد الفنادق على ما يبدو تنهي إجراءاتها ، وفجأه اعتدى عليها أحد الشباب الذي كان يقف بجانبها.





رصدت كاميرات المراقبة رد فعل الفتاة الذي أذهل الجميع ، فقامت الفتاة بركله في بطنه وقدمه حتى سقط مغشيا عليه على الارض من قوة الضرب .





وتداول الآلاف من رواد تويتر ذلك الفيديو في حالة ذهول ، أيعقل ذلك الكائن الرقيق يقوم بتلك الحركات الخالية من الأنوثة .