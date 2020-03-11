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منوعات

علقة موت من فتاة لـ شاب مفتول العضلات.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر على تويتر، لفتاة قد تبدو عليها ملامح البراءة والأنوثة الطاغية إلا أنها تحولت لوحش كاسر بعد مضايقة أحد الشباب لها . 
وبحسب ما ظهر في الفيديو، كانت الفتاة في أحد الفنادق على ما يبدو تنهي إجراءاتها ، وفجأه اعتدى عليها أحد الشباب الذي كان يقف بجانبها. 

رصدت كاميرات المراقبة رد فعل الفتاة الذي أذهل الجميع ، فقامت الفتاة بركله في بطنه وقدمه حتى سقط مغشيا عليه على الارض من قوة الضرب . 

وتداول الآلاف من رواد تويتر ذلك الفيديو في حالة ذهول ، أيعقل ذلك الكائن الرقيق يقوم بتلك الحركات الخالية من الأنوثة . 
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