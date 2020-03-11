رسالة من الرئيس السيسي إلى الشيخ خليفة بن زايد.. والصين تنتصر على كورونا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت زيارة سامح شكري وزير الخارجية لدولة الإمارات، وتطورات محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.





أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.





وتسلم الرسالة الخطية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله سامح شكري وزير الخارجية.





وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات الراهنة في المنطقة.





ونقل شكري تحيات الرئيس السيسي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والرخاء.





من جهته، حمل الوزير الإماراتي نظيره سامح شكري تحيات الشيخ خليفة بن زايد وقادة الإمارات إلى الرئيس السيسي، متمنيًا لمصر الشقيقة مزيدًا من الاستقرار والازدهار.





كما أبرزت "الاتحاد" تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره، ووقوفها إلى جانبه، خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها، ودعم الإمارات، طموحات الشعب السوداني الشقيق، إلى التنمية والتقدم والسلام.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه بن زايد، بالدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، اطمأن خلاله على صحته وسلامته، بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.





من جانبه، شكر الدكتور عبد الله حمدوك، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وثمّن مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكدًا عمق العلاقات الإماراتية - السودانية، والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.





من جانبها، نقلت صحيفة "البيان" عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة" قولها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم وعودا لإرهابيي إدلب الموجودين في طرابلس، بتعديل وضعهم، ومنحهم جواز سفر تركيًا،.





فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن النظام التركي بادر بنقل أعداد متزايدة من الإرهابيين الموالين له من شمالي سوريا إلى طرابلس، بينما قالت الحكومة الألمانية، إن المستشارة أنجيلا ميركل، استقبلت، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا.





وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية: أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب.





من جهة أخرى، نفى مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، الأنباء التي تحدثت عن زيارة قام بها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، مؤخرا إلى العاصمة السورية دمشق.





ودوليا، اهتمت الصحف بتطورات فيروس كورونا، حيث نشرت موضوعا بعنوان "الصين تنتصر على كورونا" وذلك بعد تحقيقها نجاحًا استثنائيًا في مواجهة فيروس كورونا بعد رحلة مكافحة استغرقت عدة شهور منذ ظهور أول حالة في ووهان ومنها انتشر إلى بقية أنحاء الصين والعالم، في وقت تواجه أوروبا تحديًا كبيرًا مع التفشي السريع للمرض وإعلان إيطاليا الحجر الصحي على كامل البلاد.





وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن ووهان تمكنت من «السيطرة عمليًا» على فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أول زيارة له إلى المدينة التي ظهر فيها الوباء قبل أن ينتشر في أنحاء العالم.





وجاءت زيارة "شي" في وقت تبدو إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة التي عزلت مدينة ووهان وباقي أنحاء مقاطعة هوباي وسط الصين منذ أواخر يناير وقد أتت بثمارها، مع انحسار عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية. وخلال زيارته أعلنت هوباي عن تخفيف قيود السفر للسماح للأشخاص الأصحاء في مناطق منخفضة الخطر، بالتنقل في أنحاء المقاطعة.





وأكدت وسائل إعلام حكومية أنه تم إغلاق آخر المستشفيات الميدانية البالغ عددها 16 والتي أقيمت في ذروة تفشي الوباء في المدينة.





وجرى الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقًا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة إحصاء الإصابات في 21 يناير.



