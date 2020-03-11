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محافظات

تجهيز مستشفى طابا مقراللحجر الصحي لمصابي كورونا علي الحدود

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
أصبحت مستشفى طابا العام التي تم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحي الشامل  مقرا للحجر الصحي على الحدود المصرية الإسرائيلية  لمواجهة  انتشار فيروس كورونا  ونقل اية حالات  يكتشف إصابتها بفيروس كورونا في المدن السياحية شرم الشيخ ودهب ونويبع.

اختيرت  مستشفى طابا العام من قبل وزارة الصحة  للحجر الصحي حيث انها بعيدة عن الكثافة السكانية  وقريبة من منفذ طابا البري وميناء نويبع البحري.
 
وكانت أنشئت  مستشفى طابا العام  عام ١٩٩٥  بعد ٦ سنوات من عودة طابا لحضن الوطن بالتحكيم الدولي.

 وشهدت عدد من الأحداث كان أهمها حادث تفجيرات طابا  ٢٠٠٣ وحادث  تفجير حافلة السياح الكوريين ٢٠١٤ ما  تطلب تطوير المستشفى  وافتتحت أعمال تطويرها  في العيد القومي لجنوب سيناء العام الماضي ١٩ مارس ٢٠١٩  لتشمل وحدة استقبال لحالات الطوارئ  ووحدة رعاية مركزة وغرفة عمليات بالإضافة ل١٤ سرير  بالإضافة للعيادات الجراحة    والباطنة  والنساء والتوليد وعيادة أطفال بالإضافة لعمل تحاليل  وقسم الأشعة العادية والموجات الصوتية علاوة علي توفر ١٢  طبيبا في مختلف التخصصات.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اهتمت بإنهاء تجهيزها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وقامت بزيارتها أكثر من مرة.

وأكد الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة  الصحة بجنوب سيناء،  جاهزية المستشفي لتكون حجرا صحيا لمواجهة فيروس كورونا وتقل ايه حالات مصابة إليه يتم اكتشافها وسط إجراءات احترازية عالية، مشيرا إلي انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى  في كل المطارات والموانئ والمنافذ  وإخضاع الجميع للفحص.

وكانت قد أرسلت السلطات الإسرائيلية رسائل لسياحها في طابا بالعودة لإسرائيل خلال ٤٨ ساعة  ومن يتأخر سوف يخضع للحجر الصحي لمدة ١٤ يوما  ورفضت السماح للسياح من الجنسيات الأخرى بالعودة عبر إسرائيل.

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